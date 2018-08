Bastian: Darüber haben wir uns am Anfang gar keine Gedanken gemacht. Wir sind zusammengekommen, wollten gucken, wie es klappt und plötzlich dachten wir: Krass, schon ein Jahr vorbei.

H attet ihr von Anfang an das Gefühl, dass es lange halten könnte?

Es lief gut und passte zwischen uns – und so ging es immer weiter.

Wie war denn die Zeit nach dem Abi? Standet ihr jemals vor der Wahl: Neuer Uni-Ort oder die Beziehung?



Mona: Wir sind am Anfang beide in Düsseldorf geblieben. Für meinen Master bin ich vor einem Jahr nach Bonn gezogen. Obwohl es nicht so weit weg ist, ist es schon eine Umstellung. Aber ich hätte nie den Studienplatz wegen Bastian abgelehnt.