Wie durchschnittlich ist deine Beziehung?

Fühlen

Klar, es gibt sie, die überzeugten Singles – aber die allermeisten Menschen sehnen sich doch nach Zweisamkeit, nach einem Menschen, der nicht nur ab und zu das Bett mit ihnen teilt, sondern jeden Morgen neben ihnen aufwacht.

Die Mehrheit der Deutschen hat diesen Menschen schon gefunden: In einer Umfrage des Online-Portals "Statista" gaben 67 Prozent der mehr als 1000 Befragten an, in einer festen Beziehung zu sein.

Du gehörst dazu? Herzlichen Glückwunsch!

Damit gehörst du also schon mal zum Durchschnitt. Aber wie genau sieht deine Beziehung aus? Habt ihr euch ganz klassisch durch Freunde kennengelernt oder über ein Datingportal? Sagt ihr häufiger "Ich liebe dich" als andere Paare oder seltener? Und habt ihr mehr oder weniger Sex?