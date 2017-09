Tim ist 25 und hatte noch nie eine Freundin

Die Suche nach einer Beziehung zieht sich durch Tims Leben wie ein roter Faden.

Täglich beschäftigt ihn die Sorge, allein zu bleiben. Denn seit er 15 ist und auf die Realschule geht, wünscht er sich eine Freundin.

"Ich war einmal total hinter einer Mitschülerin her. Ich habe ihr einen Brief geschrieben, in der ich ihr meine Gefühle erklären wollte. Sie hat ihn noch nicht einmal angenommen." Er fühlt sich vor den Kopf gestoßen, macht er sich aber keine Gedanken.

Doch auch während seiner kaufmännischen Ausbildung und dem Start ins Berufsleben bleibt Tim alleine.

Heute ist er 25. Seine Frustration ist groß.

Jede Frau habe früher oder später das Interesse verloren, sich nicht mehr gemeldet, Verabredungen abgesagt.

Nur an eine Situation erinnert er sich, in der es anders war. Da war er 22.