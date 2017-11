Ich bin in unserer Beziehung nie die Priorität. Sollte ich mich trennen?

Mein Freund weiß, dass ich jemanden kennengelernt habe, mehr aber nicht. Er schlug vor, dass wir das endlich zum Anlass nehmen sollten, an der Beziehung zu arbeiten. Aber ist nicht längst alles kaputt? Wann sollte man sich final lösen? Ich will sieben Jahre nicht einfach wegwerfen. Was, wenn es nur eine Phase ist?

Trotzdem bin ich mir unsicher bei alledem. Ich bin schockiert davon, wie ich einfach so fremdgehe. Ich bin irritiert, weil ich nicht ungehemmt verliebt bin, sondern mich frage, ob ich nicht doch besser an meiner alten Beziehung arbeiten sollte.

Die Psychologin Kathrin Hoffmann antwortet:

Liebe Antonia,

ich kann gut verstehen, dass du so hin- und hergerissen bist. Auf der einen Seite dein langjähriger Partner, mit dem du schon so einiges durchgemacht hast. Auf der anderen Seite der Neue, mit dem es sich gerade so gut anfühlt.



Du steckst gerade in einem sehr schwierigen Entscheidungskonflikt – bleiben oder gehen. An der alten Beziehung festhalten, oder das Neue, Unsichere wagen, das aber auch mit der Befriedigung deiner Bedürfnisse lockt.