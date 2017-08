Warum Lisa bei Terrormeldungen ihr Handy ausschaltet

Fühlen

Es dauert heutzutage nur noch wenige Minuten, bis sich die Nachricht von einem Terroranschlag verbreitet. Bis die schrecklichen Meldungen es zu uns geschafft haben, in unsere Büros, in unsere Wohnzimmer, in unsere Köpfe. Und bei jedem Anschlag beginnt eine herzzereißende Abfolge der Nachrichten: Wer ist der Täter? Wer sind die Toten? Wie viele sind es? Was ist das Motiv?

Es gibt Menschen, die sich diesem Strom an schlechten Nachrichten entziehen, der manchmal über uns hereinbricht.

Wie Lisa*. Sie studiert seit zwei Jahren Ethnologie. Die 23-Jährige schaltet bei der ersten Terror-Eilmeldung ihr Handy aus.

Warum, hat sie uns hier erzählt.