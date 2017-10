Aarons Bekenner-Video: "Ich hatte jahrelang keinen Zugang zu Emotionen"

Style

Für das perfekte Lego-Haus braucht es nur zehn Steine – zumindest sieht es so aus. Denn das neue Lego-Museum in Billund ist so gestaltet, als wäre es aus nur wenigen übergroßen Lego-Steinen zusammengebaut. In Wahrheit ist das Gebäude ein aufwendiger Hightech-Bau aus Sichtbeton. Und perfekt optimiert für das Instagram-Zeitalter.

So sieht es aus: