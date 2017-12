Allein zu Haus! Wie es sich anfühlt, wenn die Freundin im Auslandssemester ist

Was verpassen. Genau das wollte meine Freundin nicht. In der Nacht, bevor sie flog, guckten wir "Pretty Woman" und tranken Federweißer .

Wirst du jetzt zum Party-Girl, das sich ausprobiert und mich dabei vergisst?

"Statt Angst zu haben, wenn der Partner bis vier Uhr nachts in einem Club war und ihm vorzuwerfen, sich nicht gemeldet zu haben, sollte man sich in Achtsamkeit üben und fragen: Was ist das in mir, das diese Gefühle auslöst?", rät Bettina Schimanski, Paartherapeutin.



"Es gehört dazu, dem Partner mitzuteilen, dass man sich noch nicht allein stabilisieren kann." Vorwürfe und Druck würden da nicht helfen, eher eine Bitte: "Kannst du mich unterstützen, mir das Gefühl geben, mich nicht zu vergessen?"

Es fühlt sich nach einigen Tagen schon etwas weniger furchtbar an, wenn ich höre, dass sie nun abends feiern geht. Ohne mich. Weit weg.

Doch ich verbringe Stunden vor dem Laptop wegen ihr. Ich stalke potenzielle Kontrahenten in öffentlichen Facebook-Gruppen. Bei jedem neuen Instagram-Bild aus der Ferne spüre ich einen kleinen Stich. Als meine Freundin mir erzählt, dass sie jemand um ein Date gefragt hat, verzweifle ich innerlich ein wenig.