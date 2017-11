Frei von der Pille: Sabine Kray lebt endlich unabhängig

Was hat dich motiviert, ein ganzes Buch über das Thema zu schreiben?

Ich selbst habe die Pille mit 15 verschrieben bekommen und sie über 17 Jahre eingenommen. Dass ich sie abgesetzt habe, hat sich irgendwann einfach ergeben. Es lag nicht daran, dass ich besonders skeptisch war. Doch plötzlich merkte ich, wow, es ändert sich viel an meinem Empfinden. Nach sechs bis acht Wochen fühlte ich mich mehr in Kontakt mit meinem Körper und meinen Bedürfnissen, selbst mein Appetit veränderte sich. Insgesamt fühlte ich mich wohler. Und auch meine Libido meldete sich zurück.

Es war nicht so, dass ich vorher keine Lust auf Sex hatte, aber während ich hormonell verhütete, ging Sex sehr vom Kopf aus und ich brauchte oft einen kleinen Schubs, um in Stimmung zu kommen. Nach dem Absetzen kam es vor, dass ich spontan und unvermittelt an Sex dachte, Lust auf Sex hatte. So wie Männer das oft beschreiben, wie ein Blitz, der einem plötzlich durchs Hirn zuckt. Mich hat das alles beschäftigt, und so kam es zum Buch.