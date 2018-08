Seit diesem Tag hat sich Angelas Leben verändert . Und auch das, was sie bei Instagram postet, hat sich verändert.

Was der Arzt ihr außerdem mitteilte: Ihre beiden Brüste müssen entfernt werden .

Ich möchte dieses Ereignis in meinem Leben teilen, um mich weniger alleine zu fühlen und Kraft zu finden in der Liebe und der Unterstützung von anderen.

Deshalb nimmt sie ihre Followerinnen und Follower seitdem bei allem mit, was die Diagnose Brustkrebs mit sich bringt. Arzttermine, Ängste, Zusammenbrüche – aber auch in hoffnungsvollen Momenten mit ihren Freunden.

Und so zeigt der Instagram-Account von Angela Trimbur die unterschiedlichsten Gefühle, die sie mit ihrer Brustkrebs-Erkrankung durchlebt.

Angst ist das erste: Die beschreibt Angela an dem Tag im rosa OP-Kittel, und an den Tagen danach, als ihr klar wird, was diese Diagnose für sie bedeutet. Dazu kommt Fassungslosigkeit: