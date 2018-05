Der Tag war gerade ein paar Stunden alt und für mich schon gelaufen. Ich stand vor dem Spiegel und band mir das Haar zusammen, da fiel es mir auf: silbernes Schimmern in den dunklen Locken. Ein weißes Haar.

Ich erschrak, rückte an den Spiegel heran, zupfte die Strähnen auseinander, und fand: noch eins. Mehrere. An meinen Schläfen ging die Farbe verloren. Mein Haar wurde grau. Unter den Haaren, in meinem Kopf, hämmerte es: Ich bin noch nicht so weit! Hilfe!