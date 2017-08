Immer öfter raste ich ohne Grund total aus. Was ist mit mir los?

Oder im Baumarkt: "So ein Mist, wieso haben die jetzt gerade die Farbe, die ich brauche nicht da?"



Kannst du in den verschiedenen Situationen ein gemeinsames Muster erkennen? Zum Beispiel: "Etwas läuft nicht so, wie ich es erwarte." Deine Wut erzeugende Einstellung könnte also lauten: "Alles muss reibungslos funktionieren", "Es ist wichtig, dass ich alles unter Kontrolle habe" oder "Wenn etwas nicht so läuft, wie ich es will, ist das furchtbar."



Das spräche für ein hohes Kontrollbedürfnis, das in diesen Situationen frustriert wird.