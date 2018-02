Ich bin wütend auf die AfD – und will, dass ihr es auch seid!

Nicht nur online, nicht nur im Stillen, nicht nur im Freundeskreis.

Ich möchte, dass wir Rassismus weder dulden noch verharmlosen, ich möchte, dass wir alle verstehen, dass eben dieser keine Meinung ist, sondern Unmenschlichkeit und Wahnsinn und dass eine Partei, die menschenfeindlich, inhuman und neofaschistisch ist, keinen Platz mehr hat in unserer Gesellschaft. Ich möchte, dass niemand mehr glauben kann, dass es das ist, was dieses Land will.

Die Zeit für Nachsicht und Ignoranz ist vorbei. Es ist an der Zeit, wütend zu sein und konsequent zu benennen, was die AfD ist und was sie will.

Es ist an der Zeit, wie Cem Özdemir Stellung zu beziehen und sich zu wehren.

Seine Rede ist nicht nur wütend, sie ist auch leidenschaftlich. Sie zeigt, dass da jemand ist, der genau so wenig wie ich akzeptieren will, dass diese Partei und ihre böswilligen Absichten sich durchsetzen kann. Sie zeigt, dass es sich lohnt, die Stimme gegen sie zu erheben und laut zu sein – weil andere uns dann hören. Und merken, dass sie nicht allein sind, mit der Wut.

Worte und Sprache sind das, was wir haben, die mächtigsten Werkzeuge einer zivilisierten Gesellschaft. Es ist Zeit, sie genau dafür einzusetzen.