Wie "Darth Vader" mich in Virtual Reality sexuell belästigt hat

Gleicher virtueller Raum, andere Szene: "Du siehst aus wie Darth Vader", sage ich zu dem Avatar in schwarzer Rüstung, der gerade in den Raum gekommen ist. Ich höre eine Männerstimme lachen, die dann fragt: "Was machst du hier?" Als ich mich gerade vorstellen und ihm meine virtuelle Hand geben will, kniet er sich vor mich. "Willst du mir etwa einen Heiratsantrag machen?", scherze ich. "Was würdest du antworten?", fragt er. "Auch in der virtuellen Welt würde ich passen."

Plötzlich kommt mir "Darth Vader" immer näher, bis ich einen Schritt zurückweiche.

Doch dann steht er direkt vor mir, durch seinen schwarzen Helm blickt er mir in die Augen: "Wieso willst du nicht meine Frau werden?", höre ich seine Stimme in mein Ohr flüstern. "Lass mich in Ruhe", sage ich. Er lacht, ich gehe wieder einen Schritt zurück. Mein Blick wandert nach unten und ich sehe, wie seine virtuellen Hände meine Brüste berühren. Ruckartig versuche ich, sie weg zu schlagen – doch in der virtuellen Welt funktioniert das nicht. Ich sehe, wie er weiter nach meinen Brüsten greift, höre, wie er lacht. Es ist erniedrigend, beängstigend und irritierend zugleich. Denn hinter "Darth Vader" steckt ein Mensch. Irgendwo da draußen steht er mit einer VR-Brille auf dem Kopf, lacht, grapscht reell in die Luft – und virtuell an meine Brust. Schon der Gedanke daran widert mich an.

"Lass das, Mann, und verschwinde von hier!"