Telekom und O2 speichern deine Ortsdaten – und planen damit die Stadt der Zukunft

Zwei Beispiele, wo solche Daten schon jetzt genutzt werden:

Die Daten helfen, Verkehrsknoten vorherzusehen. Auf deinem Handy bekommst du so überfüllte Straßen angezeigt, die gerade erst im Entstehen sind:

Die Mobilfunkanbieter wissen auch, wer sich wann und wo aufhält. Diese Daten werden aber nicht verkauft. Die Telekom versichert gegenüber bento: "Es ist nicht feststellbar, wer konkret in einer Zelle ist und wo genau sich jemand in einer Zelle aufhält."

So kann festgestellt werden, wo sich wann wie viele Handynutzer aufhalten. Gespeichert wird der Standort der Funkzelle sowie deren Auslastung – also wie viele Menschen sich gleichzeitig über diese Zelle eingeloggt haben.

All das geht, weil unter anderem Telekom und O2 Nutzerdaten anonym abschöpfen – und dann vermarkten. Die Geschäfte sind legal, das Geschäft mit Standortdaten ist ein großer Markt. Aber was für Informationen werden da überhaupt abgerufen? Und wie lange werden diese Daten gespeichert? Die wichtigsten Antworten im Überblick:

Neben dem Standort werden jedoch noch sogenannte soziodemografische Datenpunkte gesammelt: Geschlecht, Alter und Postleitzahl.



2. Warum machen die das?

Um die Daten an die zu verkaufen, denen sie nützen. Rollen da gerade mehrere Autos auf einen Stau zu? Wo steigt die Luftverschmutzung? Tummeln sich im Weihnachtsgeschäft mehr Menschen im Elektromarkt statt in der Confisérie?

Städteplaner, Kommunen und die Besitzer von Shoppingcentern haben ein großes Interesse, zu wissen, wo jemand stehenbleibt und wo nicht. Die Städte Stuttgart und Nürnberg nutzen in Pilotprojekten bereits solche Daten für ihre Verkehrsplanung (Stuttgarter Zeitung).

Und O2 arbeitet mit mehreren Firmen zusammen, die gezielt Werbung auf Handys ausspielen wollen – den Dienst nennen sie "More Local". Will zum Beispiel ein Drogeriemarkt junge Frauen in der Nähe erreichen, kann O2 Nutzerinnen zwischen 25 und 35 eine SMS schicken, wenn sie an der Drogerie vorbeilaufen. O2 bietet also gezielte Werbung an, ähnlich wie es Facebook auch macht.

Die Mobilriesen haben für ihre Datensammlungen eigene Firmen gegründet:

Bei der Telekom ist das seit März 2015 das Tochterunternehmen Motionlogic (Telekom).

ist das seit März 2015 das Tochterunternehmen (Telekom). Und beim O2-Mutterkonzern Telefónica seit Anfang 2017 Next (Telefónica Deutschland Blog).

"Digitale Lösungen können einen wichtigen Beitrag zum Wohl aller leisten", sagte dieses Jahr Florian Marquart, Next-Verantwortlicher für Datenanalysen, auf der Fachmesse CeBit. "Der dafür nötige Datenschatz muss gehoben werden." Telefónica schätzt, dass der Markt für die Datensammler allein in Deutschland bis 2022 jährlich um 30 Prozent wächst.