Gesichtserkennung: Wenn Roboter zu Rassisten werden

Als es nach mehreren Versuchen immer noch nicht klappt, ruft er bei der Behörde für Innere Angelegenheiten an. Die Mitarbeiter empfehlen ihm, ein neues Foto zu machen. Schließlich akzeptiert die Software die biometrischen Daten.

Lustig ist es spätestens dann nicht mehr, wenn Gesichtserkennungs-Software unschuldigen Personen eine Straftat anhängen will.

Für Afroamerikaner ist die Gefahr in den USA etwa doppelt so hoch wie für Weiße: In 16 Staaten wird dort Kameraüberwachung mit Gesichtserkennung eingesetzt, um nach Straftätern zu fahnden. Dafür dürfen alle Passanten auf der Straße gefilmt werden und mit Führerscheinfotos abgeglichen werden.



Das Problem: Gesichtserkennung ist offenbar extrem anfällig für Fehler. Die Georgetown University hat im Oktober eine Studie veröffentlicht, die der Kamera-Überwachung ein miserables Zeugnis ausstellt (zur Studie).