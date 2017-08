V3rd@mMt! Alles, was wir über Passwörter gelernt haben, stimmt nicht

Als Bill Burr damals seine Passwort-Regeln aufstellte, gab es noch keine großen Studien oder Daten über die tatsächliche Sicherheit von Passwörtern. Die IT-Experten in seiner Behörde ließen ihn nicht einmal einen Blick auf die Passwörter der Mitarbeiter werfen. Burr verließ sich auf ältere, theoretischen Abhandlungen.

Sein Leitfaden galt viele Jahre lang als unumstößliches Passwort-Gesetz . Kein Wunder, denn sein damaliger Arbeitgeber war das Nationale Institut für Standards und Technologie in den USA. Eine mächtige Behörde , die sich unter anderem darum kümmert, dass alle die gleiche Uhrzeit haben, oder dass ein Meter wirklich ein Meter ist.

Zahlen und Sonderzeichen sind auch gut – aber in den neuen Empfehlungen des Nationalen Instituts für Standards und Technologie wird geraten, Nutzern keine starren Vorschriften zu machen. Denn die führen eher dazu, dass zu viele Nutzer sich dieselben Muster ausdenken. Auch die 90-Tage-Regel ist abgeschafft .

Es kommt auf die Länge an. 8 Zeichen, besser 20 oder mehr Zeichen . Zum Beispiel mehrere Wörter aneinanderreihen, ohne dass sie einen Sinn ergeben, wie zum Beispiel Clown Hannover Drei Springen Öffentlich – das lässt sich immer noch besser merken als vm2$tC#%ajQR #U6QZxv K1qG MvtbCuzw#HXnf5z 9bnW82Krh^snB7FRFR9y.

Ganz wichtig: Nicht dasselbe Passwort für verschiedene Dienste nutzen. Wenn einer dieser Dienste gehackt wird, oder jemand ein Passwort ausspäht oder knackt, sind sonst gleich alle Nutzerkonten in Gefahr. Dabei helfen Passwort-Manager , die sich im Hintergrund um sichere Passwörter kümmern – merken muss man sich dann nur noch einen Zugangscode. Wie das geht, steht zum Beispiel hier:

Noch mehr Sicherheit gibt es durch doppelte Anmeldung.

Noch sicherer ist eine doppelte Anmeldung, wie sie von Diensten wie Facebook, Apple, Google oder WhatsApp angeboten wird. Bei einer doppelten Anmeldung – oder Zwei-Faktor-Authentifizierung – hat man nicht nur ein Passwort, sondern braucht zusätzlich einen Code. Das Prinzip kennst du vielleicht schon vom Online-Banking, wenn du eine Überweisung noch durch einen Code bestätigen musst, der extra per SMS kommt.

Die Idee dahinter: Selbst wenn Hacker ein Passwort erbeuten, reicht das nicht, um sich einzuloggen. Der zusätzliche Code kann per SMS kommen, über eine Handy-App oder sogar über einen USB-Stick am Schlüsselanhänger. Hinweise dazu finden sich in den Einstellungen zum Nutzerkonto, bei Facebook zum Beispiel unter "Einstellungen" und dann "Sicherheit".