Manchmal sind Elektrogeräte aus Frankreich besonders günstig, die Sportschuhe kosten in Kroatien nur die Hälfte. Macht es Sinn, hier zuzuschlagen? "Schnäppchenfindet man oft, wenn man im Ausland kauft", sagt Fabian. „Vor allem dann, wenn eine Währung fällt – wie es gerade in der Türkei passiert ist." Aber: Wir müssen gut überlegen, was wir wo kaufen. Die Tastatur eines Laptops sieht in Großbritannien und Frankreich anders aus als bei uns. Je nach Herkunftsland braucht man für Stecker einen Adapter. Und wenn unser Päckchen von außerhalb der EU geliefert wird, kommt Zoll drauf und auch innerhalb der EU müssen Rücksendungen oft teuer bezahlt werden.

Welche Tricks haben die Anbieter?

Wenn ein Preis in kurzer Zeit krass schwankt – werden wir dann abgezockt? "Die Preise der Onlineshops ändern sich täglich, das geht nach Angebot und Nachfrage“, sagt Fabian. „Ich würde sowieso immer mehrere Shops vergleichen, deshalb spielt das keine Rolle." Angeblich werden die Preise höher, wenn wir zum Beispiel immer wieder nach einem Flug suchen – stimmt das? "Die Theorie hören wir oft", sagt Fabian. "Am besten löscht man seine Cookies, dann umgeht man das Problem.“ Und: Vor allem bei Flügen sollten wir verschiedene Suchmaschinen benutzen. "Im Reisebereich wird Preisdiskriminierung immer üblicher“, sagt Fabian. "Es werden unterschiedliche Preise ausgespielt, je nach dem, über welche Reisesuchmaschine Kunden kommen." Also besser gleichzeitig bei Kayak, Skyskanner und Google Flights suchen.