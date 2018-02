Mit dem nächsten Emoji-Update gibt es endlich auch Rothaarige, Skateboards und Alpakas

Das Unicode-Konsortium, das für die Verwaltung der Emoji-Normen zuständig ist, hat am Mittwoch 157 neue Emojis genehmigt. Emojipedia, das führende Portal für Emoji-Hintergrundinformationen und -Prognosen, zeigt nun erste Bilder dieser Emojis – erfahrungsgemäß liegen die immer ziemlich nah am endgültigen Resultat. ( Emojipedia )

Hier sind die neuen Motive:

Bis man die neuen Emojis auch auf dem Smartphone nutzen kann, wirst es leider noch etwas dauern: Emojipedia rechnet damit, dass Apple, Google und so weiter die neuen Emojis erst in der zweiten Jahreshälfte in ihre Programme einbauen.

Bis dahin müssen sich alle rothaarigen Lacrosse-spielenden Waschbären wohl damit begnügen, "rote Haare", "Lacrosse" und "Waschbär" in ihre Tastaturen einzutippen. Oder eben auf die GIF-Suche zurückzugreifen.