33 Tricks und Tipps für Google

2. Zufallszahl

Wie man eine Zufallszahl findet? Mit Google: random number between 15 and 255

Man kann eine Suche auch auf eine bestimmte Website beschränken. Hängt man site:bento.de an die Anfrage, wird nur auf bento.de gesucht.

Google sucht Seiten, die alle Wörter enthalten, die man in das Suchfeld eintippt. Aber geht auch genauer:

Hängt man filetype:pdf an die Suchbegriffe, findet Google passende PDF-Dateien. So kann man zum Beispiel mit Google Scholar nach wissenschaftlichen Aufsätzen suchen. Auch PowerPoint-Präsentationen (ppt), Excel-Tabellen (xls), Word-Dokumente (doc) und Textdateien (RTF) lassen sich so finden.

7. Timer und Stoppuhr