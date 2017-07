Google Autocomplete verrät, was wir über deutsche Städte denken

Gerechtigkeit

Unter den besten Tennisspielern dieser Welt, ist er wohl der größte Feminist. Schon im vergangenen Jahr bei den Olympischen Spielen zeigte Andy Murray uns das mit einer kurzen, aber sehr treffenden Antwort auf die Frage eines Reporters:

Der Brite hatte gerade zum zweiten Mal in Folge Gold bei Olympia gewonnen. Der BBC-Reporter John Inverdale beglückwünschte ihn daraufhin: "Sie sind die erste Person, die bei Olympia zwei Goldmedaillen im Tennis gewonnen hat." Falsch. Murray stellte klar: "I think Venus and Serena [Williams] have won about four each." Was er erreicht hatte, hatten die beiden schon längst geschafft. (bento)