Eine Actioncam macht noch kein aufregendes Leben

Als ich sie danach fragte, erklärte sie aufgeregt: „Wir müssen uns mit jemanden anfreunden, der eine GoPro hat, damit wir coole Bilder von uns beim Schnorcheln bekommen!“ Spätestens da war mir klar, dass zurzeit etwas ganz schön schief läuft.

Es ist noch nicht allzu lange her, da wurden Kameras, Smartphones und alles, was ein Display hatte, von Wasser mindestens so panisch ferngehalten wie von Salzsäure. Der Dokumentationswahn hörte dann auf, wenn es nass, actionreich oder gefährlich wurde. Tauchen, Klippenspringen, Skiabfahrten, Paragliding – alles Momente, die man nicht festhalten konnte, weil sie zu riskant für die heiligen I-Phones waren.

Seit es Action-Kameras wie die GoPro gibt, ist das vorbei. Es gibt keine Momente mehr, die wir nicht mehr festhalten können.

Die GoPros haben die letzten undokumentierbaren Lücken des Alltages geschlossen.

