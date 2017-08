In diesem Retro-Game spielst du eine Flucht aus Syrien nach

Und es zeigt: So schwer und ernst das Thema auch ist, mit ein wenig Humor – und einer old school 16-Bit-Optik – ist es etwas einfacher zu bewältigen.

"Path Out" ist ein Rollenspiel, in dem der Spieler versucht,als Abdullah aus der syrischen Heimat in die benachbarte Türkei zu fliehen. Die Entscheidung für die Flucht wird von Abdullahs Eltern getroffen, nachdem sein Bruder bei einer Demonstration gegen Präsident Baschar al-Assad in einen Schusswechsel geriet wird.