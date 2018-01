Lustige Geschichten, die Menschen in der Bahn erleben

Gerechtigkeit

Als die 29-jährige Tuba in Duisburg zum örtlichen Sportverein geht, ahnt sie nichts Böses. Ihren beiden kleinen Töchtern Azra, 6, und Elif, 4, hat sie versprochen, dass sie Tanzunterricht nehmen dürfen. Vorher hatte sie ihnen extra noch neue Sportschuhe gekauft.

Dann kommt sie beim Fitnesscenters des BSF Hamborn 07 Top Fit an – und wird am Eingang abgewiesen. Der Grund: ihr Kopftuch. Dabei wollte Tuba nicht mal mittanzen, sondern nur ihre kleinen Töchter zum Sport bringen. So berichtet es die Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ), die mit Tuba gesprochen hat. Ihren Nachnahmen wollte sie in der Zeitung nicht verraten.