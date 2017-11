Wir haben Bitcoin-Anhänger gefragt, warum sie ihr Geld aufs Spiel setzen

Wir haben Kryptowährungen-Anhänger gefragt, warum sie investieren:

Christoph Janssen, 31, Haldern, Tischlermeister

Ich wollte schon seit Jahren irgendwo Geld investieren. Aber der Aktien- und Devisenmarkt hat mich immer abgeschreckt. Das System ist alt und komplex, man braucht in meinen Augen viel Wissen und Zeit. In der Kryptowelt steht alles am Anfang. Man kann zu vergleichsweise niedrigen Preisen in etwas Zukunftsträchtiges investieren.

Im Juli habe ich das erste Mal für 200 Euro Litecoins auf der Seite Coinbase.de gekauft.

Um mich zu informieren, habe ich anfangs viel in der Facebook Gruppe "Kryptowährungen, Blockchain, Bitcoin - einfach, klar und ohne Abzocke" gelesen. Der Gruppenleiter Dr. Julian Hosp hat das Krypto- Unternehmen TenX mitgegründet. In seinen YouTube-Videos erklärt er das ganze System auch für Laien verständlich. An den Gesprächen in der Gruppe habe ich zum Teil auch meine Kaufentscheidungen orientiert.