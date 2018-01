Das sind die lustigsten Reaktionen von Alexa

Was schenkt man Menschen, die eigentlich alles haben, was sie brauchen? Zum Beispiel Geräte, die man sich selbst niemals kaufen würde. In diesem Jahr lag offenbar das Amazon Echo unter vielen Weihnachtsbäumen. Ein Gerät, das aussieht, wie eine portable Lautsprecherbox und per Sprachassistentin "Alexa" gesteuert wird.

"Alexa, wie wird das Wetter?" Eine Frauenstimme antwortet dann, dass es in Köln-Hürth an Silvester bis zu 16 Grad werden. Ähnlich funktioniert auch Google Home oder die Apple-Variante Siri.

Laut einer Umfrage kann sich jeder dritte Mann und jede fünfte Frau in Deutschland vorstellen, mit so einem Gerät zusammenzuleben. Wer einen digitalen Assistenten bereits benutzt, weiß allerdings auch, dass die Technik noch nicht ganz so funktioniert, wie sie sollte: 15 Prozent der Befragten finden die Sprachsteuerung noch nicht ausgefeilt genug und 24 Prozent kritisieren, dass die Befehle nicht präzise erkannt werden. (FAZ)