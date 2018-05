Fühlen

Das haben wir uns auf der Fetisch-Messe 2018 in Berlin erklären lassen.

Wer die Halle der Fetisch-Messe in Berlin betritt, riecht erst einmal: Latex. Und zwar nicht, weil hier Kondome in allen Farben und Variationen angeboten werden, sondern: Latexkleider, Latexmasken, und für die, die es besonders lieben: Latex-Ganzkörper-Anzüge. Wer das glitschige Material mag, wird hier definitiv fündig. Aber fühlt es sich eigentlich an, so von Kopf bis Fuß in Latex? Und was ist mit den ganzen anderen Fetisch-Werkzeugen, die hier angeboten werden - wer benutzt sie, und warum?

Wir haben mit Besuchern der Messe gesprochen, die Interviews siehst du im Video.