Wie oft muss ich mein Bett neu beziehen?

1.

Wie oft sollte ich mein Bett neu beziehen?

Aus hygienischen Gründen sollte es reichen, wenn man sein Bett alle vier Wochen neu bezieht, sagt Eva Scholl. Scholl ist Biologin und hat sich vor mehr als 30 Jahren auf Schädlingsprobleme spezialisiert.

Und: Zehn Minuten waschen bei 60°C genügten. Das ist die gute Nachricht.

Die schlechte: "In der Regel sitzen die Tierchen nicht in der Bettwäsche, sondern in der Matratze oder in den Ritzen der Umgebung."

Und was passiert sonst so in deinem Bett? Wenn du wissen willst, wie durchschnittlich dein Sexleben ist, ist das dein Quiz: