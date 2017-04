Warum ich Deutschland verlassen habe und nach Lissabon ausgewandert bin

Im Frühjahr 2016 schloss Aleksandra ihren Bachelor in Wirtschaftswissenschaften in Hamburg ab.

"Meinen fachlichen Abschluss hatte ich in der Tasche. Was mir dann wichtig war, waren Softskills, die mir im Beruf wirklich etwas bringen können", sagt Aleksandra. Vor allem für Fremdsprachen habe sie sich schon immer interessiert, ist selbst zweisprachig russisch-deutsch aufgewachsen. "Internationalität ist heute so wichtig, deshalb wollte ich meine Fähigkeiten ausbauen", sagt sie. Ursprünglich wollte sie deshalb in ein Land, in dem sie Englisch oder Spanisch sprechen konnte, da sie die beiden Sprachen schon in der Schule gelernt hat.

Um ihr Vorhaben umzusetzen, durchsuchte sie ab Juli 2016 dann sämtliche Jobportale und Datenbänke, in denen Jobs im Ausland vermittelt werden.