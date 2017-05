Felix' Queraufstieg: Vom Toxikologen zum Lehrer

Wie ging es dann weiter?

In der Schule stand schnell fest, dass ich irgendwas mit Chemie machen will, mein Lieblingsfach damals. Allerdings hat mein Notenschnitt direkt nach dem Abi nicht fürs Chemiestudium gereicht, deshalb habe ich mich erst mal für Landschaftsarchitektur eingeschrieben. Das war eher ein Ausrutscher : Mir war das Studium zu wenig naturwissenschaftlich, deshalb habe ich nach einem Jahr abgebrochen und bin nach Magdeburg gezogen, um Chemie zu studieren.

Nach dem Bachelor habe ich einen Master in Toxikologie gemacht. Promovierte Toxikologen arbeiten in der Pharmaforschung oder Risikobewertung, sie prüfen zum Beispiel, ab welcher Dosis eine Substanz giftig ist und wie verträglich Medikamente sind. Das hat mich gereizt: Man tüftelt da was aus, was am Ende die Welt ein bisschen besser macht.