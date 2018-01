Diese Künstler machen aus Kinderzeichnungen echte Monster

Today

Die größte Müllkippe der Welt nimmt keinen Müll aus dem Ausland mehr: Zum Jahreswechsel hat China den Import von Plastikmüll gestoppt. Die Volksrepublik hat die Qualitätsstandards für importierte Abfälle wie Plastikmüll und auch Elektroschrott und Altpapier angehoben. Ab März werden diese weiter verschärft – dann ist auch der Import von vorsortierten Kunststoffabfällen nicht mehr erlaubt.

Bisher landeten 56 Prozent aller weltweiten Kunststoffabfälle in China – aus Deutschland ginden im Jahr 2016 etwa 750.000 Tonnen Plastikmüll dort hin. Nun ist Schluss damit. Das stellt auch Deutschland vor ein Problem: Die Kapazitäten für das Recycling von Plastikmüll sind erschöpft und das Plastik, das recycelt wird, will die Industrie nicht haben. Wir haben Christina Dornack, Professorin am Institut für Abfall- und Kreislaufwirtschaft an der TU Dresden, gefragt, was das für uns bedeutet.