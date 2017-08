Ich wollte mir ein Elektroauto kaufen und wurde von Verkäufern dafür ausgelacht

Erste Station: Tesla

Zuerst zu Tesla. Die Firma von Elon "Hyperloop Space X Iron Man" Musk ist so etwas wie das Apple unter den Autokonzernen. Die reinen Elektroautos sehen schick aus, fahren am weitesten und sind richtig teuer. Der Tesla Store in der Hamburger Innenstadt ist ganz in der Nähe von Apple, Prada und Gucci.

Am Eingang strahlt mir das Model X entgegen. Ein etwas langweilig aussehendes Auto, dafür aber mit Flügeltüren.

"Werde Teil der Energierevolution", steht an den Wänden des Tesla-Ladens. Ich fühle mich verstanden. Deswegen bin ich hier. Wenn der Preis nicht wäre! Ab 96.000 Euro geht es los. Hätte ich das Geld, ich könnte mir davon zwei bis drei gut ausgestattete Volkswagen Passat kaufen.

Geht es auch günstiger? Jein. Ein junger Berater, nennen wir ihn David, schwärmt vom Tesla 3. So heißt das neueste Modell, das endlich auch erschwinglich sein soll. In den USA sind die ersten Exemplare schon ausgeliefert worden. In der Basisversion kostet der Dreier umgerechnet knapp 30.000 Euro.

Aber bis das Wunderauto nach Deutschland kommt, dauert es. Bis Ende 2018, schätzt David. Auch nur, wenn alles gut geht: Es ist das erste Auto, das Tesla in großen Stückzahlen fertigen will. Der nächste Dämpfer für meine Elektro-Euphorie: Mit Steuern und Gebühren dürfte der Preis bei 50.000 Euro liegen, schätzt David.