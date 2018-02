Wie realistisch eine 28-Stunden-Woche für alle Arbeitnehmer ist

Nun gibt es bereits Teilzeitstellen. Wo liegt der Unterschied zwischen einer regulären Teilzeit und der tariflich festgelegten 28-Stunden-Stelle?

Die Befristung ist ja der eigentliche Clou! Es gibt also nach den zwei Jahren wieder den Anspruch auf eine Vollzeitstelle. Gerade Frauen, die aus der sogenannten "Teilzeitfalle" raus wollen, wünschen sich so etwas.

Die große Frage ist natürlich, wie das in der Praxis gehandhabt wird: Wer nimmt das in der Metallbranche in Anspruch? Und ist dieser Tarif der Einstieg in eine insgesamt größere Wahlfreiheit bei den Arbeitszeiten?

Wie die IG-Metall-Jugend sich für ihre Forderungen eingesetzt hat, siehst du hier: