So viel Geld brauchen Studierende im Monat

Yannic, 19, aus Singapur

Bevor ich nach Hamburg kam, habe ich 16 Jahre in Singapur gelebt. Dort hätte ich super viel für das Studium bezahlt, denn Singapur ist eine unglaublich teure Stadt. Nun studiere ich Wirtschaftsmathematik und kriege ich monatlich 1.200 Euro von meinen Eltern . Das ist auf jeden Fall genug , andere kriegen weniger. Aber man will ja immer mehr, oder? Es ist mir auf jeden Fall nicht unangenehm über Geld zu reden . Ich gebe viel für Essen aus, da ich frisches Fleisch möchte und das Gemüse auch mal hochwertiger sein darf. Dafür zahle ich etwa 300 Euro im Monat, die Miete kostet 480 Euro.

Kris, 22, aus Köln

Bendix, 19, aus Hamburg

Ich studiere VWL im zweiten Semester. Eigentlich würde ich so langsam gerne bei meiner Mutter ausziehen, aber dafür reicht das Geld einfach nicht – Hamburg ist ein teures Pflaster. Deswegen wohne ich bisher noch zu Hause bei meiner Mutter in Bergedorf. Das ist zwar echt weit außerhalb, aber so spare ich mir die Miete. Und ich kann mir ein Auto leisten. Das ist super wichtig für mich, denn wer will schon stundenlang in der Bahn sitzen?

Mir bleibt sowieso nicht viel Zeit neben dem Studium, weil ich als Werkstudent bei Deloitte in der Wirtschaftsprüfung arbeite, etwa 16 Stunden in der Woche. Mit diesen 600 Euro komme ich gut über die Runden. Aber trotzdem kann ich nicht wirklich Geld zur Seite legen. Ein weiterer Kostenfaktor ist meine Fernbeziehung nach Würzburg. Deswegen will ich jetzt auch Bafög beantragen. Dann müsste ich weniger arbeiten, könnte intensiver studieren und auch ausziehen.