Sinas Queraufstieg: Von der Skandinavistik-Studentin zur Tourismuskauffrau

Letzten Endes war es ein tragischer Vorfall in meiner Familie, über den ich hier nicht mehr erzählen möchte, der mir die Entscheidung in gewisser Weise erleichtert hat. Denn dadurch wurde mir ganz klar, dass ich mein Leben nicht weiter mit etwas verschwenden wollte, das mich unglücklich machte.

Der Gedanke an einen Abbruch war ja schon lange da. Noch während meines Studiums habe ich mich deshalb immer mal wieder informiert , was ich stattdessen machen könnte.

Warum hast du dich für eine Ausbildung entschieden?

Ich habe mich für eine Ausbildung entschieden, weil ich dachte, dass mir der geregelte Ablauf gerade am Anfang wirklich helfen könnte. Man hat feste Arbeitszeiten und feste Zeiten in der Berufsschule. Das war genau das, was mir im Studium oft gefehlt hat.



Außerdem war es mir wichtig, dass ich über kurz oder lang einen Abschluss machen konnte. Nur das Abitur und keine weitere Berufsqualifikation kam für mich einfach nicht infrage. Da ich mich nun gegen den Bachelor entschieden hatte, blieb nur eine Ausbildung.

Was dann folgte, waren wirklich viele Bewerbungen in fast allen deutschen Städten und auch in Österreich.

Ich habe zunächst ein paar Absagen bekommen. Ein besonderer Grund wurde mir nicht genannt, es waren einfach Standardabsagen. Ich war aber auch schrecklich aufgeregt vor den Bewerbungsgesprächen und habe schon währenddessen gemerkt, dass es nicht so richtig gepasst hat.

Am Ende wurde mir aber ein Ausbildungsplatz in Kiel angeboten, worüber ich mich total gefreut habe. So konnte ich in der Nähe meiner Freunde und Familie bleiben. Als ich die Ausbildung dort angefangen habe, war ich 25 Jahre.