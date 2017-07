Schlafen wir in Zukunft nur noch mit Maschinen?

Schon jetzt bauen einsame Menschen emotionale Bindungen zu Sexpuppen auf. Die menschliche Fantasie wird also auch die Roboter als Partner annehmen. Schon jetzt bauen einsame Menschen emotionale Bindungen zu Sexpuppen auf. Die menschliche Fantasie wird also auch die Roboter als Partner annehmen.

3. Der Einsatz von Sexrobotern wird herkömmliche Bordelle und Dienstleistungen echter Menschen nicht ersetzen. Gegen illegalen Sexhandel helfen sie also nicht. 3. Der Einsatz von Sexrobotern wird herkömmliche Bordelle und Dienstleistungen echter Menschen nicht ersetzen. Gegen illegalen Sexhandel helfen sie also nicht.