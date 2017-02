Junge Menschen erzählen, warum sie sich verschuldet haben

Ingo*, 30 Jahre alt, Referendar, 16.000 Euro Schulden*:

Nebenher habe ich immer gejobbt. Ich habe gekellnert, geputzt, privat und in einer Wohngruppe Behinderte betreut.

Während meines Studiums habe ich den Bafoeg-Höchstsatz bekommen. Insgesamt 34.000 Euro, von denen ich demnächst nur 10.000 Euro zurückzahlen muss . Für mich also ein Gewinn.

Julia*, 28, Studentin, 1.800 Euro+ Schulden:

Ich sitze auf 1000 Euro Schulden Dispo-Kredit. Dazu kommen private Schulden bei Freunden, das sind nochmal 800 Euro. Und ich baue mit dem Bafoeg laufend neue Schulden auf. Ich habe gerade keine Ahnung, wie ich da raus kommen soll. Für andere ist das vielleicht nicht viel, für mich ist das unangenehm und sehr belastend.



Ich bekomme Bafoeg und gehe arbeiten. Laut Bafoeg-Amt darf ich aber nur 400 Euro dazu verdienen. Das reicht nicht. Das Geld, das ich mir geliehen habe, brauchte ich zum Leben. Ich fahre davon nicht in Urlaub, das habe ich schon seit Jahren nicht mehr gemacht. Und ich gehe auch nicht shoppen.

Mein einziger Luxus, so muss man das leider nennen, ist meine eigene Wohnung. Die kostet 500 Euro im Monat. Klar könnte ich in ein WG-Zimmer ziehen, das günstiger ist – aber ich bin 28 Jahre alt und will das einfach nicht mehr.