Schafft du es mit diesem Geschichts-Test an die Uni?

Haha

Du hast gefühlte zehn Monate vor dich hin gedümpelt, hast auf die Sonne gewartet und darauf, dass dein Leben wieder richtig losgeht, denn: Endlich ist wieder Sommer! Du wolltest mit Freunden im Park einen trinken, mit Eis in der Hand durch die Stadt streifen und an warmen Abenden in den Fluss hüpfen – so hattest du es dir vorgestellt.

Stattdessen fristest du deine Tage nun so: