Tylers Queraufstieg: Vom Schuhladen zum Freitauchlehrer

Nach verschiedenen Stationen in Südostasien und Neuseeland rief ich einen befreundeten Tauchlehrer in Thailand an.

Da bin ich rumgereist und habe mein Leben hart gefeiert . Ich merkte, dass ich körperliche Arbeit wie die Melonenernte und vor allem Bauarbeiten sehr genoss. Als Fliesenleger war ich nur für das verantwortlich, was ich mit meinen eigenen Händen erarbeitete und wurde sogar viel besser bezahlt als früher. In den Einzelhandel wollte ich nicht mehr zurück.

Mein Freund war inzwischen vom Tauchen zum Freitauchen gewechselt – also zum Tauchen ohne Sauerstofflasche – und erzählte mir leidenschaftlich davon. Für mich klang das wie eine Sportart für Athleten und Leute, die sinnlos ein Seil runter und hoch tauchen. Ich rauchte zehn Zigaretten am Tag und ging ständig feiern. Aber er hat mich überredet, mit einem Anfängerkurs einzusteigen.

Am ersten Tag im thailändischen Golf schaffte ich problemlos zwölf Meter Wassertiefe. Am zweiten Tag waren es schon 21 Meter. Ich dachte mir: "Das ist gar nicht so schlecht für einen Raucher und Spaß macht es auch!" Ich nahm am fortgeschrittenen Kurs teil und legte im Luftanhalten eine für mich unvorstellbare Zeit von fast vier Minuten hin. Zweimal so lang wie Zähneputzen! Ich konnte nicht mehr aufhören zu grinsen.

Immer mehr lernte ich über den Körper, machte Yoga-Atemübungen und tauchte schließlich auf 35 Meter. Meine Fortschritte in der ersten Woche waren so groß, dass ich weitermachen wollte, und begann nach einem Mastertraining den Freitauchlehrerschein.