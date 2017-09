Samuels Queraufstieg: "Der erste Tag als Foodtruck-Besitzer war ein Desaster"

Wo stehst du jetzt?

Mein Imbiss wurde in kürzester Zeit zum beliebtesten Truck der Stadt auf Facebook, ich habe 1700 Likes. Ich musste dafür keine Kampagne oder so auf die Beine stellen, es reichte, dass ich dort präsent war, wo die Menschen waren: an Schulen, Büros, bei Veranstaltungen. Von Montag bis Freitag habe ich feste Plätze in der Innenstadt. Die Leute wissen, an welchem Tag ich in ihrem Viertel bin. Es gibt sogar eine Gruppe Soldaten, die von einer Kaserne immer zu mir kommen, weil sie mal in Deutschland gedient haben.

Mein Vorteil ist, dass es diese Speisen nur bei mir gibt und dass sie so schmecken wie in Deutschland. Ich habe mit einem Metzger zusammen an dem Wurst-Rezept gearbeitet und das Rezept für die Currywurst-Sauce von einem Freund aus Deutschland bekommen. Eine Bratwurst mit Sauerkraut kostet ungefähr sechs Dollar, Döner zwischen sechs und zehn Dollar.

Mittlerweile habe ich über 50 Prozent wiederkehrende Kunden, das zeigen mir die Kreditkartenbelege. Im Schnitt habe ich am Tag 70 Gäste. Die kommen immer in ihren Pausen. Zwischendurch erledige ich dann Einkäufe. Als Foodtruck-Besitzer bekomme ich kein Essen vom Großhandel geliefert.

Das klappt alles so gut, dass ich oft für private Veranstaltungen am Wochenende gebucht werde. Ich habe drei Teilzeit-Mitarbeiter, die mir helfen.