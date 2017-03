Nadines Queraufstieg: Von der Grafikdesignerin zur Erzieherin

Was hast du gelernt?

Nach meinem Abitur habe ich eine dreijährige Ausbildung zur Grafikdesignerin gemacht und anschließend sechs Jahre in diesem Beruf gearbeitet: erst als Praktikantin in verschiedenen Agenturen, später als festangestellte Grafikerin in einer Werbeagentur. Dafür bin ich von Rostock nach Hamburg gezogen.

Am Anfang fand ich den Agenturalltag noch aufregend und cool. Trotzdem hatte ich nie das Gefühl, wirklich in diese Welt zu gehören. Ich konnte nie sagen: "Das ist genau mein Ding."