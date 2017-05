Gustavs Queraufstieg: "Eigentlich wollte ich Günther Jauch werden"

Mehr Queraufsteiger? Hier:

Was war die größte Hürde auf deinem Weg?

Definitiv der Zeitraum, in dem ich nicht wusste, was ich will. Diese Ziellosigkeit hat mir zu schaffen gemacht. Ich wusste nur, dass ich gerne etwas anderes machen möchte. Aber erst einmal herauszufinden, was – das fiel mir echt schwer. Meine Familie und Freunde standen mir zwar mit Rat und Tat zur Seite, aber ich wollte eine bessere Lösung finden, meine Lösung. Wir haben heutzutage so viele Möglichkeiten, da verliert man schnell den Überblick. Und dann wollte ich auch die richtige Entscheidung treffen. Ich musste erst lernen, dass es gar kein Richtig oder Falsch gibt. Dann habe ich mir gesagt: Egal, wie jetzt mein nächster Schritt ist, irgendetwas wird daraus entstehen. Und so bin ich einfach meinem Gefühl gefolgt und bin am Ende im Hörsaal in Leipzig gelandet. Ich glaube, dass man an so einen Schritt einfach nicht zu verkopft herangehen darf. Keine Entscheidung ist für immer.