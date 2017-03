Carolas Queraufstieg: Vom Lehramt zur Hebamme

Haha

Drache ist nicht gleich Drache. Fantasy-Fans wissen das am besten. Entsprechend kann man die Bücher von J.K. Rowling und George R.R. Martin nicht auf Schwerter und Zauberei reduzieren – hinter den Reihen "Harry Potter" und "Game of Thrones" stecken ganz eigene Epen, ganz verschiedene Erzählformen.

Was hingegen super geht: Das eine Fantasy-Universum in das andere übersetzen.

Genau das haben Nutzer in einem reddit-Thread jetzt getan. Sie fragten sich, wie eigentlich die "Harry Potter"-Bücher aussähen, wenn sie George R.R. Martin geschrieben hätte? Also: Was passiert in einem Kinderbuch über einen Zauberlehrling, wenn es vom Erfinder der blutigen Fantasy-Reihe "Game of Thrones" verfasst wird?