"Kipp doch einfach deinen Job und mach hauptberuflich Holzschilder": Markus' Queraufstieg

Nach der Realschule war ich erstmal ziemlich planlos. Ich habe überlegt, einen kaufmännischen Beruf zu lernen – so richtig wusste ich aber nicht, was ich machen will. Durch Bekannte meiner Eltern bin ich dann zufällig an einen Ausbildungsplatz als Mediengestalter in der Druckvorstufe gekommen. In solchen Betrieben werden Print-Produkte für die Druckerei vorbereitet. Das ist eine ziemlich technische Arbeit: Man bekommt die Daten für zum Beispiel eine Zeitungsseite vom Verlag geschickt, und passt dann Farben, Druckraster an.

Mich hat früher Wissenschaft fasziniert, besonders Biologie. Als Schüler wollte ich immer in die Forschung gehen. Leider ist das an meinen verhältnismäßig schlechten Schulleistungen gescheitert.

Queraufstieg Irgendwann kommt sie, die Frage, bei manchen früher, bei anderen später, manche haben regelrecht Angst vor ihr: "Was willst du später mal werden?" Es fällt schwer, das zu beantworten. Und wer eine Antwort gefunden hat, bereut sie manchmal hinterher. Weil der Arbeitsalltag in der Realität doch ganz anders aussieht. Und dann? In dieser Reihe stellen wir Menschen vor, die sich beruflich umentschieden haben. Die sich getraut haben, noch mal von vorne anzufangen.

Wie ging es dann weiter? Eigentlich auch eher ungeplant. Zeitungen und Zeitschriften werden nicht mehr so viel gekauft, vieles läuft heutzutage digital. Diese Entwicklung betraf auch Druckvorstufenbetriebe. Zwei Jahre nach Ende meiner Ausbildung bin ich entlassen worden. In der Werbebranche war es zu dieser Zeit genau andersrum: Dort wurden viele Leute gesucht. Ich kannte mich von meinem vorherigen Job mit Grafikprogrammen aus und wusste, wie man gedruckte Anzeigen gut aussehen lässt. Dadurch hatte ich es relativ leicht, einen Job zu finden. Schließlich landete ich bei einer Werbeagentur in Düsseldorf. Dort machte ich Bildbearbeitung für Kampagnen großer Firmen. Zunächst war ich froh über den Wechsel – der Job in der Druckvorstufe war recht vorhersehbar gewesen und auch ein bisschen bieder. In der Werbebranche ging es lockerer zu. So richtig kreativ war mein neuer Beruf aber auch nicht. Im Gegenteil, eigentlich waren meine Aufgaben sogar ziemlich stupide: Ich kam morgens in die Agentur und bekam Fotos von irgendeinem Fotoshooting zugeschickt. Dazu gab es schon genaue Anweisungen, was mit den Bildern passieren soll – bei diesem Pullover die Nähte wegretuschieren, bei jenem die Farben etwas grüner machen. Und das habe ich dann mit Photoshop so abgearbeitet. Am Ende war das eigentlich auch eine sehr technische Aufgabe.

Mehr Queraufstiege:

Wieso hast du dich trotzdem entschieden, etwas anderes zu machen? Ich war schon immer ein unruhiger Typ. Irgendwann schlich sich bei mir das Gefühl ein, dass mich mein Job nicht ausfüllt. Man verbringt so viel Zeit in seinem Beruf – gerade in der Werbebranche. Ich war im Schnitt jeden Tag 10 Stunden bei der Arbeit, saß stundenlang am Schreibtisch, und schraubte oft einen ganzen Tag an einem einzigen Foto herum, bis es endlich den Vorstellungen des Kunden entsprachen. Aber einen Sinn habe ich in dem, was ich tue, nicht gesehen. Ich habe eigentlich nur für den Verdienst gearbeitet. Da habe ich mir gedacht – du bist noch jung, es ist nicht zu spät, etwas zu ändern. Für etwas ganz Eigenes war ich aber noch nicht mutig genug. Deshalb habe ich mich erst einmal selbstständig gemacht. Aber auch das brachte nicht wirklich eine Veränderung – eigentlich war es dasselbe unter neuem Namen. Ich verbrachte meine Tage weiterhin damit, Fotos so aussehen zu lassen, wie es Kunden wünschten. Nur, dass ich dabei jetzt jeden Tag an einem anderen Arbeitsplatz saß.

Und dann? Die wirkliche Veränderung kam wieder durch einen Zufall zustande: auf meiner Hochzeitsreise.

Meine Frau und ich waren auf den hawaiianischen Inseln. In einem Souvenirshop sah ich diese bedruckten Holzschilder – so etwas hatte ich vorher noch nie gesehen und fand es toll. Als wir wieder zuhause waren, habe ich dann mal probiert, ein Schild nachzumachen. Nur so, als Spielerei. Das Ergebnis haben wir in unserer Wohnung aufgehängt. Und jedes Mal, wenn Freunde zu Besuch waren, sagte jemand: "Das ist aber schön!" Dann kamen die ersten Bestellungen: Freunde und Bekannte wollten die Schilder als Geschenke für Hochzeiten und Geburtstage, und dann wollten ihre Freunde auch welche, und so weiter.

So sahen Markus' erste Schilder-Versuche aus:

(Bild: Markus Kister)