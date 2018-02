25 Stunden Arbeit – bei voller Bezahlung. Wie läuft das Experiment?

Trotzdem hat die mittelständische Agentur auch gemerkt, dass es an der ein oder anderen Stelle etwas hakt. Im Interview erzählt Lasse, was auch andere Firmen von seiner Idee lernen können.

"Der Druck für die Mitarbeiter in den fünf Stunden ist natürlich hoch", sagt er. "Deshalb habe ich das auch nicht allein entschieden, sondern mit allen abgesprochen." Außerdem durften Output und Qualität nicht leiden. Um das sicher zu stellen, mussten die Mitarbeiter auch eines lernen: Sich weniger ablenken zu lassen. Private Plaudereien wurden minimiert, Handys in die Schublade verbannt – und effizientere Strukturen eingeführt.

Als ihr das Experiment gestartet habt, klang alles wahnsinnig positiv: gleiches Gehalt, weniger Arbeit, zufriedene Mitarbeiter, zufriedene Kunden. Wie sieht es nach vier Monaten aus?

Das Positive überwiegt, aber es haben sich auch Baustellen aufgetan. Es gibt Bedarf nach mehr Feedback-Gesprächen. Wer hat was diese Woche nicht geschafft und warum? Wer kann was übernehmen? Wo könnten wir noch effektiver sein? Bislang haben wir nur freitags darüber gesprochen, in Zukunft auch dienstags.

Der 5-Stunden-Tag ist gut dafür, um Missstände im Unternehmen offen zu legen. Man löst eine konstruierte Mini-Krise aus.

Und das ist gut?

Ja, zum Beispiel ist bei einem Kollegen aufgefallen, dass er seine Arbeit nicht in fünf Stunden schafft. Das liegt aber nicht an dem Kollegen, sondern daran, dass einfach zu viele Aufgaben bei ihm liegen. Er hätte die Arbeit auch in acht Stunden nicht erledigen können.

Im alten Modell wäre er wahrscheinlich irgendwann umgefallen oder zu einem anderen Unternehmen abgewandert. In Zeiten von Fachkräftemangel wäre das für uns das Worst-Case-Szenario. Wir werden seine Aufgaben jetzt anders verteilen und auch neue Leute einstellen.

Wie funktioniert die verkürzte Arbeitszeit bei anderen Firmen? Ein Überblick: