Pilze, Spinat, Meeresfrüchte – welche Lebensmittel darf man wieder aufwärmen?

1. Meeresfrüchte

Nichts geht über frischen Fisch. Am besten fangfrisch aus dem Meer direkt auf den Grill. Aber was machen wir Normalsterblichen ohne Haus am Wasser?

Katharina Riehn ist Professorin für Lebensmittelmikrobiologie an der HAW Hamburg und Fachtierärztin für Lebensmittelsicherheit und Fachhygiene. Wir haben nachgefragt, was man beim Zubereiten und Aufwärmen von Meeresfrüchten beachten muss.

"Wichtig ist, die Meeresfrüchte nach dem Kochen oder Braten möglichst schnell in die Kühlung zu geben“, sagt die Expertin zu bento. Bei höchstens sieben Grad Kühlschranktemperatur können Garnelen und Fisch ein bis zwei Tage lagern und danach nochmal aufgewärmt werden.

