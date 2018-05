Vincent, 29

Mehr als Mindestlohn kann man in der Gastro nicht erwarten. Weihnachtsgeld oder Nachtzuschlag habe ich noch nie bekommen – ebenso wenig wie Urlaubsgelb. Dabei ist das bei einer 40-Stunden-Woche Pflicht. Eine gute Sache hat das Kellnern: Ich bin auch Schriftsteller und arbeite gerade an Kurzgeschichten. In der Bar absolviere ich ein Studium des menschlichen Verhaltens. Mittlerweile sehe ich zum Beispiel sofort, wenn zwei Menschen ihr erstes Date haben. Beide versuchen, locker zu sein, haben aber etwas Angestrengtes in ihren Gesten. Witzig wird es, wenn einer der beiden aufs Klo geht und die Person, die sitzen bleibt, das Handy rausholt, schnell ein paar Leuten schreibt und sich im Selfiemodus abcheckt.

Lena, 26

Wie es wirklich ist: In unserem Team gibt es tatsächlich niemanden, den ich nicht mag. Mit vielen treffe ich mich auch privat. In dem Lokal ist man in den Abendschichten allerdings häufig allein, weil nicht mehr so viel los ist. Ich hätte nicht damit gerechnet, was für komische Gestalten dann in den Laden kommen. Einer unserer Stammgäste am Abend roch zum Beispiel immer sehr streng.

Er kam immer, wenn ich da war. Irgendwann brachte er mir Blumen mit. Dann versuchte er, mich zum Abschied zu umarmen. Ich wich mit einem High-Five aus, aber es war mir total unangenehm. Meiner Chefin erzählte ich nichts davon, die Situation war mir peinlich. Stattdessen bat ich meinen Freund, mich die nächsten Male abzuholen.

Und noch etwas, das sehr anstrengend ist: der Abwasch. Klar, das gehört dazu. Aber wir haben keine Spülmaschine und müssen mit der Hand abwaschen. Nach achten Stunden Spülschicht lösen meine Nägel sich auf und meine Haut wird rissig. Länger als das Studium über werde ich den Job nicht machen.