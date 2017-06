Konrad ist hochbegabt – wie er es trotzdem schaffte, soziale Arbeit zu studieren

Ich habe damals meine Leidenschaft für PC-Spiele entdeckt, fürs Zocken. Er spielte auch gern und hat mir viele Spiele gezeigt, die er spannend fand. Wenn ich in einem Spiel nicht weiterkam, hat er im Internet für mich nach Tricks geguckt. Ich habe Saschas Beruf sehr bewundert und wollte auch so werden.

Wieso bist du es nicht?

Weil schnell eine Entscheidung getroffen werden musste, dachte ich: Mach doch einfach was, wo man in einem Büro sitzt, was Kaufmännisches. Das versprach Sicherheit. Also begann ich eine Ausbildung zum Personaldienstleistungskaufmann, der sich in Unternehmen um die Beschaffung von Personal kümmert.

Bis ich die Ausbildung abgeschlossen hatte, dachte ich: Der Beruf ist ganz spannend, aber auf Dauer will ich das wirklich nicht machen.