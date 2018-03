Wenn deine Mitarbeiter deine Eltern sein könnten: Junge Chefs erzählen

Wenn du an einen Chef denkst – wen stellst du dir dann vor? So einen Chef, der Verträge unterschreibt, Konferenzen einberuft, Mitarbeiter einstellt, zu Weihnachten eine Ansprache hält. Denkst du da etwa an einen Herren mit Anzug und Hemd? Und so ein bisschen grauen Haaren an den Schläfen? Oder an jemanden um die 30? Vielleicht jemanden wie dich?

Tatsächlich liegt das Durchschnittsalter von Führungskräften in Deutschland bei 51,8 Jahren (2016). Oft haben sie sich von Position zu Position hochgearbeitet. Aber es kann auch anders laufen. Arbeitnehmer mit Abi und Studium sind heute beim Berufseinstieg deutlich jünger und beenden ihr erstes Studium im Schnitt mit Mitte 20. Mit einer Ausbildung ist man da ohnehin schon seit Jahren im Beruf.

Und auch sie haben Ambitionen, schnell Karriere zu machen.