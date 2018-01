In der Freiburger Unibibliothek sind jetzt Sitze nur für Jura-Studenten reserviert

In Freiburg soll es jedoch keine Konsequenzen geben, wenn sich zum Beispiel Historiker oder Germanisten auf die exklusiven Jura-Plätzen verirren:

Die Uni hofft, dass die anderen Studenten Verständnis zeigen, wenn sie die Sticker sehen.

In Spitzenzeiten würden sich bis zu 14.000 Studenten in der Unibibliothek tummeln, sagt Dreier. Da müssten sich die Jura-Studenten darauf verlassen können, dass Plätze in ihrem Fachbereich frei sind.

Denn eines ist klar, unter den angehenden Juristen gibt es immer besonders hohen Lerndruck: Nicht nur an der Uni Freiburg gibt es Geschichten, bei denen Jura-Studenten wenig vorhandene Gesetzestexte in der Bibliothek verstecken, um sich die Bücher zu sichern.