Viren, Bazillen und Keime überall! Hilft es in der Erkältungszeit, Türklinken zu meiden?

Der Herbst steht vor der Tür, es ist Erkältungszeit. So richtig besorgt bist du nicht, fühlst dich unter deinen niesenden Mitfahrern morgens in der Bahn aber doch leicht unwohl. Im Büro angekommen steckt ein Kollege gerade noch seine Rotzfahne in die Tasche und öffnet dann mit Schwung die Tür.

Doch woher kommen diese Keime? Sind sie tatsächlich vor allem an Dingen zu finden, die durch viele Menschenhände gehen?

"Der menschliche Körper besteht aus mindestens so vielen Bakterienzellen wie körpereigenen Zellen“, sagt Tabori. Auf unserer Haut finde sich eine Mischung an Bakterien. "Einige davon sind Hautbewohner, die dort hingehören und die wir brauchen. Andere Bakterien, Viren und Mikroorganismen sammeln wir im Kontakt mit unserer Umwelt auf“, sagt Tabori. Unter diesen können sich pathogene Keime, also Keime, die krank machen, befinden.

Dr. Ernst Tabori ist ärztlicher Direktor am Deutschen Beratungszentrum für Hygiene. Wir haben nachgefragt, ob wir uns von Haltegriff uns wirklich fernhalten sollten:

Aber garantiert uns das Zugreifen wirklich den nächsten Gang in die Apotheke?

Und du hast nicht so richtig Lust, an die Türklinke zu fassen, die gerade noch von Schnupf-Pranken bedient wurde. Zurecht?

"An Haltestangen oder ähnlichem findet sich eine Vielzahl von Keimen“, sagt Tabori. Entscheidend sei aber nicht die Anzahl, sondern die Art der Keime und vor allem, ob sie uns krank machen können. "In der Regel finden sich an solchen Orten viele Hautkeime. Abhängig von Jahreszeit und Krankheiten anderer Fahrgäste könne man hier aber auch Krankheitserreger finden. Weitere Artikel aus der Reihe "Klären wir das – ein für Mal!" gefällig? Bitte sehr:

"Niest sich jemand in die Hände und fasst danach einen Haltegriff an, können Erkältungserreger dort hingelangen. Der nächste, der den Griff anfasst, kann diese dann an die Finger bekommen“, erklärt der Experte. Sind jetzt alle Voraussetzungen erfüllt, damit auch wir am nächsten Tag schniefend in der Bahn sitzen? "Eine tatsächliche Infektion hängt immer noch von drei Faktoren ab“, sagt Tabori.

Der Fähigkeit der Keime, eine Krankheit hervorzurufen, deren Anzahl und der eigenen Abwehrlage Tabori

Heißt: Nicht jeder Kontakt führt zur Infektion. "Keime aus seiner Umgebung verbannen zu wollen, ist im Alltag unmöglich und auch nicht notwendig“, sagt der Experte. Also: Keine Angst vor Türklinken, Haltestangen und Aufzug-Rufknöpfen. Stattdessen rät der Experte: Zugreifen erlaubt – und danach ein paar einfache Kniffe beachten:

1. Hände waschen

(Bild: Pixabay)

"Keime von vorne herein zu umgehen ist nahezu unmöglich und auch nicht notwendig“, sagt der Experte. Dazu brauchen wir unsere Hände im Alltag zu viel. Stattdessen rät er: "Am Zielort angekommen einfach die Hände waschen.“

Und das geht so: Für mindestens 30 Sekunden – in dieser Zeit kann man zweimal Happy Birthday summen – die Hände mit Seife waschen. "Untersuchungen der Uni Regensburg haben gezeigt, dass danach rund 99% der Keime abgewaschen sind“, sagt Tabori. Anders, wenn ich nur Wasser benutze. "Das reduziert die Keimzahl praktisch nicht.“ Habe ich mal keine Möglichkeit zum Händewaschen, rät der Experte zu Desinfektions-Gel auf Alkoholbasis. Das töte unerwünschte Mitbringsel schnell und effektiv ab.

2. Nicht ins Gesicht fassen



(Bild: Pixabay)